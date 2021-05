Лига чемпионов УЕФА: "Челси" обыграл в финале "Манчестер Сити"

В ночь на 30 мая состоялся финал Лиги чемпионов, в котором встретились два английских футбольных клуба - "Манчестер Сити" и "Челси", сообщает zakon.kz.

Решающий матч сезона 2020/21 прошел на стадионе "Драгау" в Порту и начался в 01:00 по времени Нур-Султана.

В первом тайме счет был открыт подопечными Томаса Тухеля - полузащитником "Челси" Кай Хаверцом на 42-й минуте. Кстати, его гол в ворота "Манчестер Сити" стал первым для него в ЛЧ за 20 матчей.

In his 20th game in the competition, Kai Havertz scores his first Champions League goal.



Absolutely worth the wait. #UCLfinal pic.twitter.com/Uj5cKOYEDL