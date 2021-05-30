Почти миллион тенге украл узбекистанец у жительницы Алматинской области

Знакомство в сети обернулось для потерпевшей женщины потерей крупной суммы денег, сообщает zakon.kz со ссылкой на inalmaty.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области рассказали, что 35-летняя жительница села Арай сообщила о краже 972 тысяч тенге.

Женщина познакомилась в сети с мужчиной и пригласила его к себе домой.

Во время совместного отдыха, подозреваемый увидел крупную сумму денег, которую женщина копила долгое время. Проснувшись утром, он взял деньги и ушел,- сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемым оказался 33-летний гражданин Узбекистана. Его поместили в приемник-распределитель, как иностранца.

По данному факту проводится расследование по статье 188 УК РК (кража).