В Алматы запретили строительство домов вдоль пешеходных улиц

Новые запреты к градостроительной деятельности определены в принятых правилах, об этом сегодня сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал Алмасхан Ахмеджанов, руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алматы, сообщает zakon.kz.

На пресс-конференции Алмасхан Ахмеджанов сообщил о запрете на строительство высотных зданий вдоль пешеходных улиц, а также эвакуационных выездов из кварталов.

Не допускается размещение дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций во встроенных помещениях в высотных зданиях выше 12 этажей, а также над подземными и пристроенными стоянками автомобилей. Алмасхан Ахмеджанов

Руководитель Управления городского планирования пояснил, что теперь, при осуществлении проектирования и строительства жилых и нежилых зданий на территории Алматы, вне пределов зон особого градостроительного регулирования, необходимо располагать их на расстоянии не менее 6 метров от красных линий магистральных улиц города, дорог местного значения - не менее 3 метров.

Кроме того, Алмасхан Ахмеджанов подчеркнул, что в соответствии с новыми правилами в обязательства застройщиков входит обязательное обеспечение освещения дворов, создание зон отдыха на территории.

Застройщики обязаны не только заботиться об архитектурном образе, но и создавать парковочные места; устанавливать малые архитектурные формы, выдержанные в едином стиле; оборудовать безбарьерную пешеходную среду для маломобильных групп населения; устанавливать скамьи, урны, вазоны, детские игровые комплексы, а для создания комфортных условий выдвигается требование по обязательному освещению дворов, созданию зон отдыха и хозяйственных площадок.

Соблюдение данных требований предполагается контролировать еще на этапе проектирования строительства.