1 июня. Токаев обозначил стратегическую задачу государства

1 июня 2021, 09:46
Фото: Акорда

Президент Казахстана высказался о Международном дне защиты детей, передает zakon.kz.

1 июня – Международный день защиты детей. Наша стратегическая задача – обеспечить юному поколению казахстанцев счастливое детство, крепкое здоровье, всестороннее развитие. От ее решения зависит будущее нашей страны, - написал он в twitter.

1 июня в Казахстане отмечают Международный день защиты детей.


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