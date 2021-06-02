Космическая машина времени отмотает историю Вселенной на 13 млрд лет

Космические агентства Европы, США и Канады планируют использовать свой новый космический телескоп "Джеймс Уэбб", чтобы в ближайшее время узнать больше о ранней Вселенной, сообщает zakon.kz со ссылкой на немецкое издание Stern.

Телескоп будет использоваться для наблюдения за первыми галактиками, образовавшимися после Большого взрыва, - сказал научный директор НАСА Томас Зурбухен.

Согласно информации, телескоп должен дать возможность заглянуть в прошлое 13,5 миллиардов лет назад, то есть намного глубже, чем его предшественник Хаббл. Научный руководитель компании Esa Гюнтер Хазингер назвал новый телескоп "чудесной машиной времени".





И если "Хаббл" исследует Вселенную преимущественно в оптическом диапазоне, захватывая лишь ближний инфракрасный и ультрафиолетовый диапазон, которые граничат с видимым излучением, то "Джеймс Уэбб" сконцентрируется на инфракрасной части спектра, где видно более древние и более холодные объекты.



Телескоп "Джеймс Уэбб" также призван помочь ученым понять жизнь звезд и эволюцию галактик и планетных систем. Космические власти также надеются, что телескоп можно будет использовать для лучшего изучения экзопланет (находящихся вне Солнечной системы).

Помимо этого они надеются выяснить с помощью телескопа, существует ли жизнь в других галактиках на таких планетах.

Осенью новая космическая обсерватория отправится с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане в космические дали на 1,5 миллиона километров. Путь к целевой орбите должен занять около четырех недель.