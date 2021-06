Илон Маск сравнил дефицит чипов с нехваткой туалетной бумаги

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пожаловался на дефицит микроэлектронных чипов, сообщает zakon.kz.

Он сравнил его с нехваткой туалетной бумаги в период пандемии.

Our biggest challenge is supply chain, especially microcontroller chips. Never seen anything like it.



Fear of running out is causing every company to overorder – like the toilet paper shortage, but at epic scale.



That said, it’s obv not a long-term issue.