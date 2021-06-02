Мошенница обманула казахстанцев на 185 млн тенге

В Алматы осудили мошенницу, обманувшую казахстанцев на 185 миллионов тенге, сообщает zakon.kz.

Еще в августе 2019 года с заявлением обратились 64 человека в отношении Дильфузы Алдабергеновой.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УП Бостандыкского района по ст.190 ч.3 п.1, 4 УК РК.

С июня 2018 года по сентябрь 2019 года гражданка Алдабергенова посредством соцсетей объявила об открытии инвестиционного проекта. Вкладчики перечисляли организатору и другим лицам посредством банковских карт денежные средства, для получения прибыли в размере 30% и 50%, но в последующем так и не получили прибыль. Вложенные средства Алдабергенова им не вернула. В ходе проведения следствия подозреваемая была задержана и санкции суда арестована, – информировал замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

Судьей Алмалинского районного суда в отношении Дильфузы Алдабергеновой вынесен приговор по ст.190 ч.4 п.2 УК РК и ст.217 ч.3 п.2 УК РК сроком 6 лет 8 месяцев лишения свободы.