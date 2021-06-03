Польский депутат призвал готовиться к войне с Россией

Россия испытывает Польшу на прочность и стране необходимо начать готовиться к войне с Россией, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил заместитель председателя комитета по международным делам Сейма Аркадиуш Мулярчик в беседе с изданием Interia.

Так Мулярчик отреагировал на задержание бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия", признанного нежелательным на территории России, Андрея Пивоварова.

По его мнению, Москва стремится обострить конфликт с Варшавой.

Нам нужно реагировать, вооружаться, наращивать возможности армии. Это основное. Россияне, по правде говоря, понимают только такой язык, — заявил парламентарий.

Польский парламентарий призвал к более тесному сотрудничеству с Евросоюзом и НАТО.

Мулярчик добавил, что Польше не следует в полной мере полагаться на западных союзников. Он обратил внимание на "неоднозначную" политику Германии, которая поддерживает строительство российского газопровода "Северный поток — 2".