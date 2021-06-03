Экономим топливо. Пять советов 

Расходы на оплату топлива, для многих занимают значительную часть бюджета. Знание основных принципов, как уменьшить расход топлива поможет вам существенно снизить денежные затраты, сообщает zakon.kz.

По состоянию на 1 апреля в Казахстане насчитывается более 3 млн автомобилей.

Пять способов экономии топлива

Скорость

Лучше всего поддерживать скорость в районе 90 км/ч на трассе и около 70 км/ч в городе (там, где это разрешают ПДД). Отмечается, что это самые экономичные режимы движения.

Багаж

Не возите с собой ничего лишнего в багажнике. Любой груз влияет на степень деформации шин в области пятна контакта и делает его больше.

Без тюнинга

Кенгурин, защита порогов, поперечные рейлинги на крыше с багажником, а также множество высоких антенн, тормозят автомобиль, поэтому двигателю приходится поглощать больше топлива.

Чистые фильтры

Для того, чтобы меньше нагружать двигатель, ему следует дать полный доступ к воздуху и топливу. Если воздушный и топливный фильтр забиты, эффективность мотора падает. Ему приходится напрягаться для работы в том режиме, в котором хочет водитель. Особенно важно держать в чистоте воздушный фильтр и следить за тем, чтобы его сопротивление было минимальным.

Давление в шинах

Дело в том, что расход топлива "по паспорту" производитель измерял именно с указанным в инструкции давлением в шинах. Если оно меньше, то сопротивление качению увеличивается, а вслед за ним – расход топлива.