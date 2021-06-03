Глава отдела образования в Костанайской области совершил суицид

Глава отдела образования Мендыкаринского района Костанайской области Калыбек Жугинисов поконсил жизнь самоубийством, передает zakon.kz.

ИА "ТоболИнфо" пишет, что трагедия случилась накануне в поселке Боровской. Калыбек Жугинисов около 2 недель находился под домашним арестом, в отношении него велось досудебное расследование. Он подозревался в коррупции. 2 июня супруга уехала в Костанай, он остался дома один. И вечером родственники обнаружили его повешенным.

Отмечается, что в Боровском Жугинисова все уважали и отзывались о нем как о хорошем человеке.

Калыбек Байжанович родом из Кызылординской области, из города Арал. В Костанайскую область он приехал в 2015 году и занял должность заместителя акима Мендыкаринского района. А года три назад его назначили руководителем районного отдела образования. Наш коллектив очень уважал его. Он никогда и никому не отказывал в помощи, всегда переживал за образование, за сотрудников, за работу. Он был очень ответственный. И то, что случилось, для нас большая утрата и горе. Мы глубоко соболезнуем его семье, - рассказал и.о. руководителя отдела образования Мендыкаринского района Азамат Жанайдаров.

Калыбеку Жугинисову оставалось доработать до пенсии три года. Он был женат, у него трое взрослых детей.

Похороны пройдут в Кызылординской области.