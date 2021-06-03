В Татарстане раскрасили дорожное покрытие перед приездом премьер-министра

3 июня 2021, 17:13
Фото: скриншот видео

В Татарстане к приезду премьер-министра России Михаила Мишустина покрасили асфальт, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.

Видео было опубликовано 3 июня на YouTube-канале "Челны Life".

Дорожное покрытие обновлялось у контрольно-пропускного пункта завода КАМАЗ в Набережных Челнах. Покраску асфальта запечатлел на видео один из рабочих предприятия.

Мишустин приезжает. Дурдом. Хорошо прокрашивай, Ирек. Ноухау! Все, новый асфальт, считай, покрасил — и все ровно! — комментирует голос за кадром.

3 июня Мишустин начнет рабочую поездку в Приволжский федеральный округ, где посетит Ульяновск и Набережные Челны. Там премьер-министр проведет совещание по развитию ПАО "КАМАЗ" и посетит ряд авиастроительных предприятий.


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