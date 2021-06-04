Районного акима наказали за гибель людей и лошадей на трассе

Акиму Акжаикского района Калияру Айтмухамбетову объявлен выговор за аварию на трассе Уральск-Атырау, в которой погибли три человека и домашний скот, сообщает zakon.kz.

Также служебное расследование проведут в отношении руководителя управления ветеринарии региона Серика Нурмагамбетова, уточняет Уральская неделя.

16 мая на 75-м километре трассы Уральск-Атырау в Акжаикском районе погибла целая семья — отец, сын и внук. Еще два человека получили травмы. Автомашина ВАЗ 2113 врезалась ночью в двух лошадей, оставленных без присмотра, — сообщил первый зам. начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин, на совещании по автодорожной безопасности.

По данным департамента полиции, за пять месяцев этого года на территории Акжайыкского района произошло 17 дорожных аварий, в которых погибли 20 человек, и 40 человек получили травмы.

Отмечу плохую работу управления ветеринарии. Из 49 аварий с участием скота в 2020 году в 43 случаях не были установлены владельцы животных, — сказал аким области Гали Искалиев, давая свою оценку работе госорганов по предотвращению ДТП при столкновении с животными.

Жанболат Жаншин отметил, что трагедии на дорогах в ночное время из-за столкновения с пасущимся недалеко от проезжей части скотом стали частыми. Все больше их происходит в ночное время.

Мы определили места для внедрения системы "Электронный пастух", это действенная мера для избегания таких аварий. Но никакая работа в этом направлении не проводится. Нужно установить ограждение и уличное освещение на подходах и в черте населенных пунктов, которые расположены вдоль автодорог, — добавил Жаншин.

Гали Искалиев спросил у представителя АО "НК" КазАвтоЖол", когда система "Электронный пастух" появится? Тот заверил, что все будет сделано в ближайшее время.

Гали Искалиев напомнил, что не один раз предупреждал руководителей всех ведомств, и акимов районов, об их ответственности за состояние и эксплуатацию трасс республиканского значения.

Но все как было, так и остается. Животные пасутся сам по себе, выходят на дорогу, в результате гибнут люди. Не допускать аварии из-за домашних животных — это прямая обязанность районных акимов. Я не вижу, что в Акжайыкском районе что-то делают для предотвращения ДТП и гибели людей, и поэтому объявляю выговор акиму этого района.

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