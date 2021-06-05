Казахстан и Россия договорились о плановых консультациях между структурными подразделениями

В Москве состоялись консультации между директором Департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК Ерланом Шамишевым и директором Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексеем Дробининым, сообщает zakon.kz.

Стороны обстоятельно обсудили актуальные проблемы международных отношений в свете пандемии коронавируса, а также новых геополитических и геоэкономических реалий. Состоялся обмен мнениями по перспективам развития интеграционных объединений с участием Казахстана и России в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, СВМДА.

Обсудили вопросы функционирования систем стратегического планирования в сфере внешней политики МИД двух государств, перспективы совместных мероприятий в данном направлении. Был подтвержден настрой на продолжение регулярных двусторонних консультаций по вопросам внешнеполитического планирования.

Также состоялся ряд отдельных встреч в рамках экспертного диалога с ведущими представителями российского научного сообщества.

В рамках поездки Шамишев провел встречу с проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы Андреем Марголиным. Ее участники обсудили перспективы развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, сопряжения инициатив Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева "Трех диалогов" и Президента РФ Владимира Путина "Большое Евразийское партнерство".

В ходе беседы с директором Института востоковедения РАН Аликбером Аликберовым обсудили интеграционные процессы в Евразии, проблемы региональной безопасности в контексте вывода миротворческого контингента ООН из Афганистана, концептуальные вопросы евразийских коммуникаций, тенденции развития Центральной Азии.