Как будут работать ТРЦ и магазины в Алматы с 8 июня

Согласно новому постановлению главного санитарного врача Алматы, время работы ТРЦ, магазинов и кафе с 8 июня в городе несколько изменится, сообщает zakon.kz.

Деятельность объектов, не являющихся участниками проекта "Ashyq":

Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе:

В красной зоне – с 7:00 до 2:00 при заполняемости 50% не более 50 мест

В желтой зоне - с 7:00 до 2:00 при заполняемости 50% не более 60 мест

Летние площадки:

В красной зоне - с 7:00 до 2:00 при заполняемости 50% не более 50 мест

В желтой зоне - с 7:00 до 2:00

Фуд-корты:

В красной зоне – с 10:00 до 22:00 при заполняемости 20% не более 30 мест

В желтой зоне - с 10:00 до 00:00 при заполняемости 20% не более 30 мест

Входящие в "желтую" зону ТРЦ, торговые дома, крытые рынки (продуктовые и не продуктовые) могут работать всю неделю, в "красную" - только по будням. То же касается СПА-центров и бассейнов.

На время работы продуктовых магазинов и открытых рынков ограничения не налагаются.