Изменения в медиасфере Казахстана анонсировала Балаева

Министр информации и общественного развития Аида Балаева рассказала о грядущих изменениях в медиасфере Казахстана, передает zakon.kz.
Я не считаю, что с приходом нового руководителя та или иная государственная структура должна претерпевать глобальные изменения. Напомню, что главный принцип государственной политики сегодня – это стабильность, системность и преемственность. Моя задача продолжать начатые моими предшественниками проекты и новшества, предлагать свои, вписывающиеся в канву озвученных главой государства реформ, улучшать то, что есть позитивного, исправлять имеющиеся недостатки, - рассказала Балаева в интервью Sputnik Казахстан.
Она отметила, что ключевые изменения: реформирование госинформзаказа, принятие новых законов в сфере информации и гражданского общества и проекты по обучению журналистов.
При этом все-таки выделю фронт работы, который мне кажется одним из самых важных и касается не только развития сферы информации, но имеет социальную составляющую и решает некоторые вопросы национальной безопасности. Если конкретнее, то до конца 2021 года в приграничных регионах Казахстана будут установлены 107 радиопередатчиков, что обеспечит вещание Qazaq radiosy и радио Шалқар. В результате более 400 сел приграничных территорий Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, где проживает более 630 тыс. человек, получат возможность слушать передачи отечественных радиоканалов. А в целом, в результате реализации Дорожной карты к 2025 году радиопрограммами будет охвачено до 95% населения, проживающего в приграничных регионах, - говорит министр.
По ее словам, проект по обеспечению приграничных территорий отечественными радиосигналами стал стратегически важным, так как не одно десятилетие в регионах вещали лишь китайское, российское и узбекское радиостанции.
Также диалог коснулся квалификации отечественных медийных кадров. Балаева перечислила вузы, с которыми министерство тесно сотрудничает. В их числе Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Международный университет информационных технологий, Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова. Министр уверяет, что даже в период пандемии у студентов есть возможность практиковаться в лучших редакциях страны и проходить "семинары с корифеями отечественной и зарубежной журналистики из Турции, Великобритании, России". Как уточняется, с начала года проведено три обучающих курса по медицинской, религиозной и экологической журналистике с общим охватом около 4 тыс. участников со всех регионов страны.
Выяснилось, что министерство и отечественные вузы волнует тот факт, что из тысяч выпускников-журналистов, далеко не все идут работать по профессии.
В рамках Специального плана по обучению специалистов медиасферы планируется организация и проведение практик и стажировок в отечественных СМИ. Данная работа ведется совместно с государственными СМИ и вузами. Кроме того, в рамках меморандумов, заключенных с вузами, предусмотрено проведение профессионально-ориентационной работы среди студентов с целью их дальнейшего трудоустройства при содействии министерства, - рассказывает министр.
Таким образом министерство планирует повысить уровень востребованности и мотивации выпускников.
Затем Балаева сообщила о предстоящих изменениях, которые коснутся издательств "Егемен Казахстан" и "Казахстанская правда".
Оптимизация назревала давно по целому ряду причин. В настоящее время завершены работы по присоединению АО "Казахстанская правда" к АО "Егемен Казахстан". Сокращение финансирования указанных СМИ не планируется, но при этом штатная численность оптимизировалась. Целью объединения газет является систематизация тематической направленности и создание единой базы, которая позволит качественно и количественно использовать имеющиеся ресурсы. В последующем планируется реорганизовать ТОО "Қазақ газеттері" путем присоединения к нему ТОО "РГ "Егемен Қазақстан". Таким образом, меры по оптимизации позволят государственным печатным изданиям в том числе вместе реализовывать новые совместные проекты, - говорит Балаева.
После речь зашла о государственном информационном заказе (ГИЗ).
Выделенные средства в рамках ГИЗ для негосударственных СМИ частично направлены на пропаганду государственного языка, что увеличивает количество сериалов, документальных фильмов и различных проектов, транслируемых на государственном языке. При этом слабыми сторонами ГИЗ являются отсутствие единой государственной информационной политики на республиканском и региональном уровнях. Но мы провели работу по совершенствованию законодательства, где выработаны новые подходы в рамках ГИЗ. Например, внедрен единый подход формирования госзаказа на республиканском и региональном уровне путем разработки правил, - отметила министр.
Таким образом, "госинформзаказ станет распределяться централизованно и будет контролироваться министерством информации и общественного развития".
Это даст возможность придерживаться единой тематической линии, исключит возможность участия в конкурсах неквалифицированных компаний, будет способствовать сбалансированному выделению средств по регионам. То есть, например, акимы теперь не будут иметь возможности объявлять конкурсы на тему пиара их личного и их региона. Или, например, снизятся возможности для коррупции – в регионах не смогут выставлять на ГИЗ аффилированные компании и т.д. Наша задача сделать ГИЗ максимально прозрачным и эффективным, и разработанные нами меры помогут достичь этой цели, - утверждает Балаева.
После журналист издания поинтересовалась, почему модераторы на площадке Службы центральных коммуникаций отключают микрофон у журналистов с "неудобными" вопросами.
Вопрос важный и актуальный, вызывает много споров и обсуждений. Однако, ведущий должен обеспечивать соблюдение участниками мероприятия тематики, временного регламента и общественного порядка. Иногда это вызывает недовольство прессы, но такое случалось и раньше. Бесспорно, журналист, который задает вопросы, не относящиеся к заявленной теме пресс-конференции, может выражать свое недовольство, но таких, как правило, единицы, и ведущий должен делать все в рамках правил, чтобы соблюдался регламент и тематика. И в итоге это не ущемление прав одного журналиста, а защита прав всех остальных, которым он мешает получить информацию по теме, - ответила министр.
Следом диалог зашел о возможности казахстанского контента конкурировать с иностранным, в частности, с Netflix и HBO.
Одним из главных преимуществ реализации государственного информационного заказа является снижение иностранного контента. Как вам известно, производство нового телевизионного контента обходится в несколько раз дороже покупки готового иностранного контента. В этой связи в рамках ГИЗ ежегодно реализуются новые проекты отрасли. Помимо этого, инвестируются средства в отечественную продакшн-индустрию, что положительно отражается на развитии рынка, где серьезно повышается конкурентоспособность. Необходимо отметить, что продукция, подготовленная в рамках ГИЗ и государственного задания, передается региональным и коммерческим каналам со скидкой, что влияет на долю отечественного контента в эфире телеканалов, - говорит Балаева.
Следом были приведены цифры:
Тем не менее, несмотря на такую стоимость производства, отечественные телесериалы имеют высокий спрос у зарубежной аудитории. На сегодняшний день отечественные сериалы и документальные фильмы транслируются на телеканалах России, Турции, Узбекистана, Киргизии, Татарстана и в других странах, - резюмировала тему министр.
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