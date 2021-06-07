Изменения в медиасфере Казахстана анонсировала Балаева

Министр информации и общественного развития Аида Балаева рассказала о грядущих изменениях в медиасфере Казахстана, передает zakon.kz.

Я не считаю, что с приходом нового руководителя та или иная государственная структура должна претерпевать глобальные изменения. Напомню, что главный принцип государственной политики сегодня – это стабильность, системность и преемственность. Моя задача продолжать начатые моими предшественниками проекты и новшества, предлагать свои, вписывающиеся в канву озвученных главой государства реформ, улучшать то, что есть позитивного, исправлять имеющиеся недостатки, - рассказала Балаева в интервью Sputnik Казахстан.

Она отметила, что ключевые изменения: реформирование госинформзаказа, принятие новых законов в сфере информации и гражданского общества и проекты по обучению журналистов.

При этом все-таки выделю фронт работы, который мне кажется одним из самых важных и касается не только развития сферы информации, но имеет социальную составляющую и решает некоторые вопросы национальной безопасности. Если конкретнее, то до конца 2021 года в приграничных регионах Казахстана будут установлены 107 радиопередатчиков, что обеспечит вещание Qazaq radiosy и радио Шалқар. В результате более 400 сел приграничных территорий Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, где проживает более 630 тыс. человек, получат возможность слушать передачи отечественных радиоканалов. А в целом, в результате реализации Дорожной карты к 2025 году радиопрограммами будет охвачено до 95% населения, проживающего в приграничных регионах, - говорит министр.

По ее словам, проект по обеспечению приграничных территорий отечественными радиосигналами стал стратегически важным, так как не одно десятилетие в регионах вещали лишь китайское, российское и узбекское радиостанции.

Также диалог коснулся квалификации отечественных медийных кадров. Балаева перечислила вузы, с которыми министерство тесно сотрудничает. В их числе Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Международный университет информационных технологий, Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова. Министр уверяет, что даже в период пандемии у студентов есть возможность практиковаться в лучших редакциях страны и проходить "семинары с корифеями отечественной и зарубежной журналистики из Турции, Великобритании, России". Как уточняется, с начала года проведено три обучающих курса по медицинской, религиозной и экологической журналистике с общим охватом около 4 тыс. участников со всех регионов страны.

Выяснилось, что министерство и отечественные вузы волнует тот факт, что из тысяч выпускников-журналистов, далеко не все идут работать по профессии.

В рамках Специального плана по обучению специалистов медиасферы планируется организация и проведение практик и стажировок в отечественных СМИ. Данная работа ведется совместно с государственными СМИ и вузами. Кроме того, в рамках меморандумов, заключенных с вузами, предусмотрено проведение профессионально-ориентационной работы среди студентов с целью их дальнейшего трудоустройства при содействии министерства, - рассказывает министр.

Таким образом министерство планирует повысить уровень востребованности и мотивации выпускников.

Затем Балаева сообщила о предстоящих изменениях, которые коснутся издательств "Егемен Казахстан" и "Казахстанская правда".

Оптимизация назревала давно по целому ряду причин. В настоящее время завершены работы по присоединению АО "Казахстанская правда" к АО "Егемен Казахстан". Сокращение финансирования указанных СМИ не планируется, но при этом штатная численность оптимизировалась. Целью объединения газет является систематизация тематической направленности и создание единой базы, которая позволит качественно и количественно использовать имеющиеся ресурсы. В последующем планируется реорганизовать ТОО "Қазақ газеттері" путем присоединения к нему ТОО "РГ "Егемен Қазақстан". Таким образом, меры по оптимизации позволят государственным печатным изданиям в том числе вместе реализовывать новые совместные проекты, - говорит Балаева.

После речь зашла о государственном информационном заказе (ГИЗ).

Выделенные средства в рамках ГИЗ для негосударственных СМИ частично направлены на пропаганду государственного языка, что увеличивает количество сериалов, документальных фильмов и различных проектов, транслируемых на государственном языке. При этом слабыми сторонами ГИЗ являются отсутствие единой государственной информационной политики на республиканском и региональном уровнях. Но мы провели работу по совершенствованию законодательства, где выработаны новые подходы в рамках ГИЗ. Например, внедрен единый подход формирования госзаказа на республиканском и региональном уровне путем разработки правил, - отметила министр.

Таким образом, "госинформзаказ станет распределяться централизованно и будет контролироваться министерством информации и общественного развития".

Это даст возможность придерживаться единой тематической линии, исключит возможность участия в конкурсах неквалифицированных компаний, будет способствовать сбалансированному выделению средств по регионам. То есть, например, акимы теперь не будут иметь возможности объявлять конкурсы на тему пиара их личного и их региона. Или, например, снизятся возможности для коррупции – в регионах не смогут выставлять на ГИЗ аффилированные компании и т.д. Наша задача сделать ГИЗ максимально прозрачным и эффективным, и разработанные нами меры помогут достичь этой цели, - утверждает Балаева.

После журналист издания поинтересовалась, почему модераторы на площадке Службы центральных коммуникаций отключают микрофон у журналистов с "неудобными" вопросами.

Вопрос важный и актуальный, вызывает много споров и обсуждений. Однако, ведущий должен обеспечивать соблюдение участниками мероприятия тематики, временного регламента и общественного порядка. Иногда это вызывает недовольство прессы, но такое случалось и раньше. Бесспорно, журналист, который задает вопросы, не относящиеся к заявленной теме пресс-конференции, может выражать свое недовольство, но таких, как правило, единицы, и ведущий должен делать все в рамках правил, чтобы соблюдался регламент и тематика. И в итоге это не ущемление прав одного журналиста, а защита прав всех остальных, которым он мешает получить информацию по теме, - ответила министр.

Следом диалог зашел о возможности казахстанского контента конкурировать с иностранным, в частности, с Netflix и HBO.

Одним из главных преимуществ реализации государственного информационного заказа является снижение иностранного контента. Как вам известно, производство нового телевизионного контента обходится в несколько раз дороже покупки готового иностранного контента. В этой связи в рамках ГИЗ ежегодно реализуются новые проекты отрасли. Помимо этого, инвестируются средства в отечественную продакшн-индустрию, что положительно отражается на развитии рынка, где серьезно повышается конкурентоспособность. Необходимо отметить, что продукция, подготовленная в рамках ГИЗ и государственного задания, передается региональным и коммерческим каналам со скидкой, что влияет на долю отечественного контента в эфире телеканалов, - говорит Балаева.

Следом были приведены цифры:

украинские телеканалы на создание одной серии сериала с малым количеством локаций, не очень известными актерами, с преобладанием диалогов, в среднем тратят от 50 до 70 тыс. долларов США.

расходы российских телеканалов на производство одной серии варьируются от 90 до 600 тыс. долларов США.

на отечественном рынке стоимость производства одной серии составляет от 4 до 10 млн тенге, или от 10 до 25 тыс. долларов США.

Тем не менее, несмотря на такую стоимость производства, отечественные телесериалы имеют высокий спрос у зарубежной аудитории. На сегодняшний день отечественные сериалы и документальные фильмы транслируются на телеканалах России, Турции, Узбекистана, Киргизии, Татарстана и в других странах, - резюмировала тему министр.