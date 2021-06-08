Книгу с автографом Павла Дурова выставили на продажу за 20 млн рублей

Книгу "Юлий Цезарь: человек и писатель" с автографом основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова выставили на продажу за 20 млн рублей (117,2 млн тенге по курсу Нацбанка РК), передает zakon.kz.

Об этом Ленте.ру рассказал автор объявления - директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Фото: youla.ru

По его словам, вырученные от продажи книги деньги он потратит на информирование школьников о цифровых угрозах.

Сообщение о продаже книги "Юлий Цезарь: человек и писатель", которую написал отец основателя Telegram Валерий Дуров, появилось на сайте объявлений "Юла".

Владимиру. С уважением от Павла. 2014 год, - написал Павел Дуров в книге.

Как отметил Владимир Зыков, для него "эта книга с автографом бесценна".

Я очень уважаю Павла Дурова. Но мной было принято принципиальное решение: есть проблема, которую нужно решать не то что сейчас, а еще вчера, - объяснил он решение продать книгу.

По его словам, исследование ассоциации, которую он возглавляет совместно с АНО "Цифровые платформы", выявило множество опасностей, о которых не подозревают ни сами школьники, ни учителя.

В частности, о том, что 68% детей сталкивались с угрозами в сети, при этом почти половина из них (28%) пострадали морально, физически или финансово. На вырученные средства Зыков намерен организовать проект по информированию детей о новых видах цифровых угроз и с обучением школьников тому, как не подвергать себя риску в сети.