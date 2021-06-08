В правила аттестации кандидатов в адвокаты внесли изменения

Приказом министра юстиции РК от 28 мая 2021 внесены изменения в Правила оказания государственных услуг по вопросам адвокатской деятельности, передает zakon.kz.

В частности, говорится, что документы кандидата о допуске к аттестации рассматриваются комиссией в течение 13 календарных дней.

По итогам рассмотрения комиссия выносит мотивированное решение о допуске либо об отказе в допуске претендента к аттестации.

Основанием для отказа может стать:

установление недостоверности документов, представленных для получения государственной услуги, или данных, содержащихся в них; несоответствие кандидата или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для получения госуслуги;

если в отношении кандидата имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги; если в отношении него имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого человек лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

Решение об отказе в допуске к аттестации направляется не позднее 15 календарных дней со дня поступления заявления.

Согласно правилам, кандидат в адвокаты при подаче заявления вправе определить место и язык (казахский или русский) проведения аттестации.

Перечень вопросов, подлежащих включению в тесты, формируется Министерством юстиции РК.

Вопросы для оценки знаний претендентов должны соответствовать тематике правовых дисциплин (Гражданский кодекс РК, Гражданский процессуальный кодекс РК, Уголовный кодекс РК, Уголовно-процессуальный кодекс РК, Кодекс РК "Об административных правонарушениях", закон "О противодействии коррупции" и закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи"), знание которых необходимо для осуществления адвокатской деятельности, и содержать не менее трех вариантов ответа с одним правильным, - говорится в документе.

При этом срок оказания государственной услуги составляет 15 календарных дней.

Приказ вводится в действие с 18 июня 2021 года.