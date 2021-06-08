В Нур-Султане пожар уничтожил почти 40 мотоциклов

Несколько десятков мотоциклов и один снегоход сгорело во время пожара в Нур-Султане, передает zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям.

По словам официального представителя МЧС Талгата Уали, возгорание произошло на территории специализированного магазина. Всего в огне сгорело 36 мотоциклов и один снегоход.

8 июня в 11.54 столичные пожарные выехали на поступивший вызов по улице Герцена. По прибытию в 12.02 было установлено, что на прилегающей территории магазина по продаже мотоциклов происходит горение 36 мотоциклов и одно снегохода на площади 15 кв.м. Пожар ликвидирован в 12.09 часов.

Как сообщил Талгат Уали, во время пожара обошлось без жертв и пострадавших. В ликвидации возгорания приняли участие десять человек и две единицы техники ДЧС.

В тушении пожара были задействованы десять человек личного состава и две единицы техники департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана. Талгат Уали

Как отметил Талгат Уали, во время пожара обошлось без жертв и пострадавших.