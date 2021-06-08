Казахстанцы с новым приложением могут путешествовать по странам ЕАЭС

8 июня 2021, 20:23
Фото: astrakhan-24.ru

Казахстан присоединился к проекту, позволяющему осуществлять поездки гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", передает zakon.kz.

С помощью платформы можно найти ближайшие лаборатории для сдачи анализа на коронавирус. Результат теста приходит в виде QR-кода. Его нужно предъявлять на границе. Также его вносят в интегрированную информационную систему, что позволяет гражданам Казахстана въезжать в Россию транзитом через воздушные пункты пропуска Арменияи, Беларуси и Кыргызстана, - говорится в сообщении Посольства РК в РФ.

Отмечается, что "Путешествую без COVID-19" доступно для скачивания в App Store или Google Play.


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