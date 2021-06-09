Жандарбека Бекшина допросили по делу экс-главы "СК-Фармация"

В Нур-Султане продолжается суд над бывшим главой компании "СК-Фармация" Бериком Шарипом. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Сегодня по этому делу дал показания главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

Берика Шарипа обвиняют в срыве поставок средств индивидуальной защиты во время ЧП в 2020 году. По версии следствия, Шарип пролоббировал интересы компании "Inkar", заключив с ней контракт на 8,3 млрд тенге на поставку СИЗов. Поставщик получил предоплату, но свои обязательства не выполнил. Борт дважды возвращался из Китая в Казахстан без груза. В результате, по данным обвинения, из-за нехватки СИЗов, заразились около 2000 медработников.

Уголовное дело состоит из 135 томов. Суд проходит онлайн. По делу уже были допрошены представитель Минздрава Сержан Оралов, заместитель председателя Комитета санэпиднадзора Нуркан Садвакасов, а также бывший вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова.

И вот сегодня, 9 июня, состоялся допрос главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина.

Один из адвокатов спросил правда ли, что причиной массовой вспышки коронавируса среди медработников в Алматы стала нехватка СИЗов. По его словам, так написано в обвинительном акте.

Нет, по Центральной клинической больнице было много причин. Во-первых, зонирования не было, во-вторых, вентиляция не работала, поточность нарушалась, одевали, снимали неправильно. Даже было зафиксировано, что при наличии СИЗов спецалисты ходили в "красной" зоне вообще в одной маске. Поэтому отсутствие СИЗов не является основной причиной. Это комплекс причин, - ответил Бекшин.

По его словам, в итоге за выявленные нарушения и допущение массового заражения понес ответственность главный врач больницы Алмаз Джувашев. Его отстранили от должности, сейчас он работает в другой больнице.

Бекшин также рассказал, что позже Департамент санэпидконтроля самостоятельно закупил 12 тыс. противочумных костюмов на 90 млн тенге, но они оказались строительными.

Мы передали материалы в городской Департамент финансовой полиции, они провели исследование. Оно показало, что они не соответствуют критериям. Но данные костюмы закупал не "СК-Фармации", а сам департамент. На тот период они представили заключение эксперта, который говорил, что костюмы не соответствуют критериям, - рассказал он.

Сейчас по этому факту проводятся разбирательства.

Допрос Бекшина продлился около полутора часов.

Напомним, вспышка коронавируса в ЦГКБ произошла в апреле 2020 года. В результате покинул должность главный врач больницы Алмаз Джувашев. Он заявил, что ушел по собственному желанию, чтобы не подвергать давлению сотрудников больницы.

Айзат Молдагасимова, на тот момент занимающая должность главного санврача, рассказала, что зараженные медики продолжали ходить на работу с симптомами коронавируса и пили жаропонижающие лекарства. Молдагасимова отметила - одной из причин заражения стало то, что медработники не соблюдали меры предосторожности.

Министр здравоохранения поручил разобраться с этой ситуацией и провести эпидемиологическое расследование. Расследование провела комиссия из 14 человек, она длилась с 5 по 14 мая 2020 года.