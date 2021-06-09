Диетолог рассказала, в каких случаях опасно пить минеральную воду, сообщает zakon.kz.

По словам Ирины Писаревой натуральная минеральная вода очень полезна для организма.

Однако у нее также существуют противопоказания и особенности применения.

Нутрициолог отметила, что если вода лечебная, а не просто столовая, необходимо смотреть, какие проблемы существуют в организме, и пить именно воду с необходимыми минералами.

Когда мы приезжаем в санаторий, проводится консультация с врачом. Конечно, есть в магазине столовая вода, которую можно просто купить, там есть тоже содержание минеральных веществ, но не в таких больших количествах, как, например, может быть в санатории. Ее можно пить, употреблять, но, конечно же, там есть рекомендации - написано, какая вода кому больше подходит, - подчеркнула врач в интервью изданию "Звезда".

Как правило, минеральная вода не очень сильно газирована - она натуральной газации. Однако, в любом случае, хранить ее необходимо в стекле, а не в пластиковых бутылках - так лучше сохраняются ее полезные свойства.

Важно помнить также и о том, что у минеральной воды существуют противопоказания.

Беременным, детям до 7-8 месяцев, кормящим матерям, людям с проблемами с ЖКТ, не рекомендуется пить минеральную воду. Также она несовместима с алкоголем. При одновременном приеме минеральной воды и алкоголя может случиться несварение ЖКТ, а также различные расстройства, поэтому употреблять воду следует отдельно, исключительно в лечебных целях, - резюмировала врач.