Полицейского начальника задержали в Актобе

В Актобе по подозрению в получении взятки задержан глава следственного управления департамента полиции, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Как сообщает телеканал, главу следственного управления ДП Актобе, полковника Евгения Годлевского подозревают в получении крупной взятки.

Отмечается, что это стало неожиданностью для многих - Годлевский имеет 25 лет стажа работы в правоохранительных органах, один из опытных сотрудников. Осенью он собирался выходить на пенсию.

В пресс-службе ДП информацию об аресте подтвердили, но других комментариев не дали. Начальник департамента в соцсетях написал только пару фраз: "…установлен ряд нарушений в действиях должностных лиц следственного управления".