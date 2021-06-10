В Алматы и семи областях объявлено штормовое предупреждение

В Алматы и семи областях объявлено 11 июня штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо- восточный днем местами 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Семее днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный днем порывы 18 м/с.

В Алматинской области в горных районах сильный дождь. Местами гроза, шквал, град. Ветер западный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15 м/с. В Алматы ожидается гроза.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер восточный, юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью местами 15-20 м/с. В Актау ночью ожидается гроза.