Европарламент принял резолюцию по Беларуси и призвал к новым санкциям

Европарламент (ЕП) большинством голосов принял резолюцию по Беларуси с призывами к новым санкциям и расследованию "роли РФ" в инциденте с самолетом Ryanair, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте ЕП.

В частности, европейские парламентарии предложили временно исключить Беларусь из системы SWIFT, а также ввести секторальные санкции.

Кроме этого, резолюция призывает расследовать роль России в этом инциденте.

Расследование должно изучить также возможную роль России в этом инциденте. Любой гражданин России, прямо или косвенно замешанный в этой операции, должен попасть под санкции в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека. проект документа

Депутаты выражают озабоченность "причастностью России к режиму Лукашенко", включая финансовую поддержку и сотрудничество спецслужб.

В тексте резолюции депутаты призвали Белоруссию немедленно освободить журналиста Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу. Законодатели сочли задержание рейса Ryanair с Протасевичем и Сапегой на борту актом государственного терроризма.



Депутаты подчеркнули, что европейские компании, в том числе Siemens AG, должны прекратить сотрудничество с белорусскими властями и банками.

Резолюции Европарламента не носят обязательный характер.