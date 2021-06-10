Европарламент принял резолюцию по Беларуси и призвал к новым санкциям

Европарламент (ЕП) большинством голосов принял резолюцию по Беларуси с призывами к новым санкциям и расследованию "роли РФ" в инциденте с самолетом Ryanair, передает zakon.kz.
Об этом сообщается на сайте ЕП.
В частности, европейские парламентарии предложили временно исключить Беларусь из системы SWIFT, а также ввести секторальные санкции.
Кроме этого, резолюция призывает расследовать роль России в этом инциденте.
Расследование должно изучить также возможную роль России в этом инциденте. Любой гражданин России, прямо или косвенно замешанный в этой операции, должен попасть под санкции в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека. проект документа
Депутаты выражают озабоченность "причастностью России к режиму Лукашенко", включая финансовую поддержку и сотрудничество спецслужб.
В тексте резолюции депутаты призвали Белоруссию немедленно освободить журналиста Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу. Законодатели сочли задержание рейса Ryanair с Протасевичем и Сапегой на борту актом государственного терроризма.
Депутаты подчеркнули, что европейские компании, в том числе Siemens AG, должны прекратить сотрудничество с белорусскими властями и банками.
Резолюции Европарламента не носят обязательный характер.
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