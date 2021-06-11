Политическим госслужащим будут выплачивать бонусы

Агентство РК по делам госслужбы разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан"", сообщает zakon.kz.

Как поясняется, законопроект разработан в рамках задачи, поставленной главой государства по внедрению в государственных органах новой системы оплаты труда на основе факторно-балльной шкалы.

В частности, дополнена статья, касающаяся выплаты бонусов.

Так, говорится, что бонусы – денежные выплаты, будут устанавливаться политическим государственным служащим в порядке, установленном законодательством РК.

Ранее эта статья позволяла выплачивать бонусы госслужащим по результатам оценки эффективности их деятельности – без уклона в сторону политических госслужащих.

В результате принятия законопроекта будут определены бонусы для политических служащих, премии для административных служащих по результатам оценки их деятельности, - говорится в пояснительной записке.

Также проект закона вводит новые понятия:

единовременное денежное вознаграждение – форма поощрения, являющаяся денежной выплатой, устанавливаемая административным государственным служащим за выполнение заданий особой важности и сложности;

– форма поощрения, являющаяся денежной выплатой, устанавливаемая административным государственным служащим за выполнение заданий особой важности и сложности; единовременная стимулирующая выплата – форма стимулирования труда сотрудников, являющаяся денежной выплатой, устанавливаемая административным государственным служащим по случаю празднования государственных, профессиональных, иных праздников и юбилейных дат.

– форма стимулирования труда сотрудников, являющаяся денежной выплатой, устанавливаемая административным государственным служащим по случаю празднования государственных, профессиональных, иных праздников и юбилейных дат. уровень государственной должности – место государственной должности в системе оплаты труда политических и административных государственных должностей с учетом требуемого уровня квалификации, сложности выполняемой работы и степени ответственности.

Дополнена ст. 7 пункт 2: Для административных государственных служащих устанавливаются категории государственных должностей. Также для административных государственных служащих корпуса "Б" определяется функциональный блок для установления размера оплаты труда. Для политических государственных служащих категории государственных должностей не устанавливаются.

Уровень государственной должности утверждается Правительством РК по представлению уполномоченного органа в сфере государственного управления.

Как отмечается, основной целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере государственной службы и государственного управления.

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 июня.