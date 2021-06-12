Ситуацию с "Яндекс.Такси" прокомментировали в экономическом суде Алматы

В экономическом суде города Алматы отреагировала на материалы в СМИ, касающиеся "Яндекс.Такси", сообщает zakon.kz.

Ранее прошла информация о том, что информационные услуги, связанные с заказами "Яндекс.Такси" в Казахстане должны быть прекращены решением суда. В том числе, речь идет о приложении "Яндекс Go".

В экономическом суде отмечают, что решение не вступило в законную силу и о принудительном исполнении речь не идет.

9 мая текущего года, судом было рассмотрено дело по иску ТОО G. к компании "Яндекс.Такси" связанное с правом интеллектуальной собственности на использование полезной модели - автоматизированная служба заказа такси, в связи с выдачей такого патента МЮ Республики Казахстан. пресс-служба специализированного межрайонного экономического суда города Алматы

В рамках рассмотрения дела, суд не ограничивал деятельность компании. Обеспечительных мер не принималось.

В настоящее время подаются апелляционные жалобы, и спор будет рассмотрен в апелляционной инстанции.