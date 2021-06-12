У грузовика загорелось колесо по дороге в Актюбинской области

Покрышка вспыхнула огнем у фуры на трассе в Актюбинской области, передает zakon.kz.

Потушить загоревшуюся шину и обеспечить охрану груза помог водителю сельский участковый, уточняет Мой город.

Случай произошел на 80 километре трассы автодороги Актобе - Болгарка - Шубаркудук возле сельского округа Шыгырлы 7 июня. На пульт 102 поступило сообщение, о том, что у автомобиля марки "MAN", который направлялся из Российской Федерации в Нур-Султан произошло возгорание шины.

На место пожара немедленно выехал участковый инспектор Шыгырлинского сельского округа Алтынбек Хобдабаев. По прибытию на место он первым оказал водителю помощь в тушении пожара, привез воду, питание, и обеспечил 30-часовую охрану большегруза с товаром. Вместе с водителем дождался экспертов, после чего участковый помог водителю загрузить напитки в машину и выехать в путь. Перед выездом водитель Александр Анташкевич, житель Туркестанской области, поблагодарил всех жителей села Шыгырлы и участкового за оказанную ему помощь, - отметили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.