Защитник сборной Бельгии получил двойной перелом в матче против России

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что защитник Тимоти Кастань получил тяжелую травму в матче группового этапа чемпионата Европы со сборной России, сообщает zakon.kz.

В середине первого тайма защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань столкнулся головами с хавбеком команды России Далером Кузяевым. После этого у Тимоти диагностировали двойной перелом глазницы, передает ТАСС.

Кузяев попытался продолжить встречу, но также был заменен.

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил на послематчевой пресс-коференции: "У Кастаня двойной перелом, он не сыграет на турнире".

Напомним, что в рамках группы В Бельгия победила Россию со счетом 3:0.