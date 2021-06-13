Защитник сборной Бельгии получил двойной перелом в матче против России

13 июня 2021, 10:49
Фото: football.ua

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что защитник Тимоти Кастань получил тяжелую травму в матче группового этапа чемпионата Европы со сборной России, сообщает zakon.kz.

В середине первого тайма защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань столкнулся головами с хавбеком команды России Далером Кузяевым. После этого у Тимоти диагностировали двойной перелом глазницы, передает ТАСС.

Кузяев попытался продолжить встречу, но также был заменен.

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил на послематчевой пресс-коференции: "У Кастаня двойной перелом, он не сыграет на турнире".

Напомним, что в рамках группы В Бельгия победила Россию со счетом 3:0.


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