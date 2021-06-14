Инвесторы нашли альтернативу золоту

14 июня 2021, 14:43
Фото: pixabay.com

Популярная криптовалюта Bitcoin заменит в будущем золото, сообщает zakon.kz.

К такому мнению пришел основатель хедж-фонда Skybridge Capital Энтони Скарамуччи.

Я отмечу, что Bitcoin все еще растет, поэтому он действительно показал очень хорошие результаты в этом году, — поделился он.

Как отмечает Ferra.ru, эксперт также добавил, что на данный момент эта криптовалюта все еще пребывает на раннем этапе внедрения и может стать альтернативой золоту.

Аналитики Skybridge Capital подсчитали, что к 2025 году количество владельцев Bitcoin вырастет с 125 миллионов до 1 миллиарда.

В то же время, специалист отметил, что и через несколько лет Bitcoin будет таким же волатильным.


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