Основатель Telegram-канала NEXTA опроверг слухи о его избиении в СИЗО

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции МИД Белоруссии по ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, передает zakon.kz.

Как уточняется, Протасевич воспринял как шутку слова о том, что его в следственном изоляторе избивал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Это просто смешно, - приводит его слова lenta.kz.

По словам экс-редактора, его никто не бил, и он готов пройти независимую медэкспертизу.

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Отмечается, что 24 мая было опубликовано первое видео c Протасевичем из СИЗО, на котором он соглашается сотрудничать с белорусскими силовиками. По сообщению Telegram-канал "Белсат", обработанные кадры поступили от белорусского врача, который пожелал остаться неизвестным.

Я обнаружил на видео на шее также кровоподтек в виде продольной линии, который также замазали тональным кремом, что может означать удушение (для запугивания, видимо). Я обработал несколько снимков, на которых можно заметить это пятно, - писал доктор.

В свою очередь отец главреда Дмитрий Протасевич прокомментировал запись с сыном так: "Это не его слова, он запуган и сильно волнуется. Думаю, что его били. На левой стороне как будто замазано гримом, нос в пудре (возможно, сломан) и левая сторона лица. Пачка даже не его сигарет".

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23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании запросил экстренную посадку. Воздушное судно совершило аварийную посадку в аэропорту Минска. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси подтвердило задержание в минском аэропорту одного из основателей признанного в республике экстремистским telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Предполагается, что ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме.