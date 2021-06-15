Назначен внештатный советник Президента

Мейрам Пшембаев назначен внештатным советником Президента Казахстана, сообщает zakon.kz.

Распоряжением Касым-Жомарта Токаева внештатным советником Президента РК назначен Мейрам Пшембаев, председатель правления Союза машиностроителей Казахстана, - говорится в сообщении Союза машиностроителей Казахстана.

Пшембаев Мейрам Кудайбергенович родился 29 октября 1959 году в Павлодаре. Имеет степень доктора экономических наук, академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан.

С марта 2004 года по настоящее время Мейрам Пшембаев является председателем правления Союза машиностроителей Казахстана.

С 2013 года является председателем Комитета машиностроения и металлообработки при Президиуме НПП РК "Атамекен".

С 2007 по 2021 гг. был Депутатом Мажилиса Парламента РК IV, V, VI созывов.

Награжден орденами "Достық", "Құрмет", "Парасат", нагрудным знаком "Құрметті машина жасаушы".