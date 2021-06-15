Назначен внештатный советник Президента

15 июня 2021, 10:14
Фото: parlam.kz

Мейрам Пшембаев назначен внештатным советником Президента Казахстана, сообщает zakon.kz.

Распоряжением Касым-Жомарта Токаева внештатным советником Президента РК назначен Мейрам Пшембаев, председатель правления Союза машиностроителей Казахстана, - говорится в сообщении Союза машиностроителей Казахстана.

Пшембаев Мейрам Кудайбергенович родился 29 октября 1959 году в Павлодаре. Имеет степень доктора экономических наук, академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан.

С марта 2004 года по настоящее время Мейрам Пшембаев является председателем правления Союза машиностроителей Казахстана.

С 2013 года является председателем Комитета машиностроения и металлообработки при Президиуме НПП РК "Атамекен".

С 2007 по 2021 гг. был Депутатом Мажилиса Парламента РК IV, V, VI созывов.

Награжден орденами "Достық", "Құрмет", "Парасат", нагрудным знаком "Құрметті машина жасаушы".


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?