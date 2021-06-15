Правительство утвердило План действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры по обеспечению безопасных условий труда на предприятиях.

С начала т.г. уровень производственного травматизма составил 0,08 на 1 тыс. чел. (5 мес. 2020 г. – 0,07).

В январе-мае т.г. на предприятиях республики в результате несчастных случаев пострадало 564 чел., из которых 19,5% — на предприятиях горно-металлургического комплекса, 4,5% — коммунального хозяйства и 10% — строительной отрасли. Высокий уровень производственного травматизма сохраняется в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях. Положительная динамика снижения данного показателя наблюдается в Костанайской и Павлодарской областях.

На заседании утвержден План действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года. Документ предусматривает модернизацию национальной системы управления охраной труда на основе риск ориентированного подхода, выработку предложений по экономическому стимулированию работодателей по снижению профессионального риска на рабочих местах, развитие профессиональных компетенций и научного потенциала в сфере охраны труда, развитие социального партнерства.

В результате реализации Плана ожидается снижение производственного травматизма на 10%, численности занятых во вредных условиях труда работников до 20%.

Нужно активно внедрять на производственных предприятиях международную Концепцию нулевого травматизма "Vizion Zero". Каждый случай по травматизму должен быть в МЧС тщательно проанализирован и по итогам выработаны комплексные меры по их минимизации. Необходимо внедрить систему оценки и управления профессиональными рисками, которая соответствует международным стандартам, — сказал Мамин.

Премьер-министр подчеркнул необходимость активизации работы по снижению производственного травматизма, уделив особое внимание предприятиям горно-металлургического комплекса и строительной отрасли.

Глава Правительства поручил до 1 декабря т.г. разработать онлайн-платформу для работодателей по самоконтролю соответствия требованиям безопасности труда, а также внести на рассмотрение Правительства предложения по совершенствованию законодательства в части повышения экономического стимулирования работодателей в улучшении условий труда.

Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами дано поручение до 1 сентября т.г. утвердить Дорожную карту по снижению аварийности на опасных производственных объектах.

Акиматам регионов совместно с предприятиями поручено до 1 сентября утвердить Дорожные карты по обеспечению безопасных условий труда.

Премьер-Министр также поручил до конца текущего года провести работу с предприятиями по заключению договоров страхования от несчастных случаев на производстве.