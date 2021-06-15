Женщину с девятимесячным ребенком сбила легковушка в Костанае

Костанайца подозревают в наезде на женщину с ребенком, передает zakon.kz.

14 июня около 22.00 по улице Каирбекова, в районе кафе "Запой" 31-летний водитель, управляя автомашиной "Ваз 21102", выехал на тротуар и совершил наезд на женщину с девятимесячным ребенком, который находился в коляске. В результате ДТП мать с ребенком получили травмы, доставлены в больницу, - пишут "Костанайские новости".

В отношении водителя начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.

Назначена экспертиза.

Со слов очевидцев, нетрезвый водитель пытался скрыться с места происшествия, но его остановили и передали полицейским.

Женщина находится в травматологическом отделении горбольницы. Диагноз сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ребер справа, закрытый перелом правой ключицы. Состояние средней тяжести. Планируется синтез ключицы, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения области.

Ребенок находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей детской областной больницы.

Угрозы для жизни малыша нет.