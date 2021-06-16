Сильная жара и град ожидаются в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 17 июня, сообщает zakon.kz.

C прохождением атмосферных фронтов на большей части страны пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе и в горах на юго-востоке - с выпадением града. Лишь на юге и юго-западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, на юге - с пыльной бурей, на севере и в горах на юго-востоке - шквал, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в горах - шквал, град.

В Туркестанской области днем местами пыльная буря, усиление ветра до 15-20, порывы - до 23 м/с.

В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области местами - град, в Северо-Казахстанской - шквал.

Днем местами в Мангыстауской, Актюбинской, на юге Атырауской области ожидается сильная жара, а также в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане - переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +33+35°С.

В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +27+29°С.

В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.