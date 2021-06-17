По 50 тысяч долларов на развитие стартапов получили финалисты Kazakhstan Digital Accelerator

По 50 тыс. долларов получили 10 казахстанских стартап-проектов, участвовавших во втором потоке международной акселерационной программы Kazakhstan Digital Accelerator, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил исполняющий обязанности председателя правления QazTech Ventures Диас Бексолтан, цель программы - помочь стартап-компаниям выйти на мировые рынки и масштабировать свои проекты.

В этом году на участие в программе было отправлено порядка 150 заявок, но возможность продвигать и развивать свои стартапы получили лучшие.

Финалистов обучали тому, как вести стартапы по маркетинговой части, отраслевым компетенциям. Все это прокачивалось здесь на протяжении трех месяцев. 50 тыс. долларов - это лишь начало. Если они покажут рост, то смогут привлечь и других инвесторов, в том числе крупные венчурные фонды, - рассказал министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

По его словам, благодаря холдингу "Байтерек", который является инициатором программы, в Казахстане продолжает развиваться сфера It-стартапов.

Не устану повторять, насколько остро стартап-сообщество нуждается в участии государства. Поэтому мы будем поддерживать подобные инициативы, так как именно это позволяет создавать новые конкурентоспособные направления в экономике. Сам сравнительно недавно проходил аналогичный путь и понимаю, что посевные или ангельские инвестиции - это лишь незначительный шаг в развитии проекта, поэтому проводимая QazTech Ventures (дочерняя организация холдинга "Байтерек". - Прим.) работа для развития стартап-экосистемы страны является надежным плечом для реализации и дальнейшей работы практически готового бизнеса, - пояснил министр.

Стоит отметить, что по 50 тыс. долларов стартапы получили в виде конвертируемого займа.

Сейчас финалисты получили конвертированный займ, который в будущем будет трансформирован в долю участия до 9%. У нас в стране сложилось так, что ангельские инвестиции требуют до 50-80% от доли участия. Но это грабеж стартап-проектов. Мы в этом случае как раз соблюдаем мировую практику. У стартаперов должна быть мотивация для развития, - подчеркнул Диас Бексолтан.

Выделить какой-то проект сложно, потому что все интересные и однозначно полезны для общества. К примеру, среди финалистов есть компания, разработавшая платформу по автоматизации бизнес-процессов, основанных на использовании искусственного интеллекта и роботов.

Мы проводим автоматизацию процессов, где роботы выполняют действия за компьютером по аналогии с человеком. Сейчас мы работаем с рядом банков, госкорпораций, квазигосударственными и частными компаниями. В будущем благодаря участию в программе KDA будем масштабировать наш проект, - поделился сооснователь компании Pyhton RPA Ltd Мухамеджан Дузенов.

Еще одна компания - SmarTestPrep - помогает желающим поступить в зарубежные вузы.

На нашем сайте можно ознакомиться со стипендиями и грантами, которые предлагают вузы, оценить шансы на поступление. Сейчас мы хотим масштабировать проект и стать лидерами в СНГ, попробовать выйти на новые рынки в Индонезию и Вьетнам, - рассказала Лаура Вайгорова.

Еще один финалист - компания Logizi, команда создала настраиваемый калькулятор для просчета доставки товаров с целью улучшения обработки заказов.

А компания Bank4.me разработала удобный и не требующий пояснений веб-сервис, позволяющий быстро совершать покупки в кредит как онлайн, так и офлайн.

Компания BeGame создала первую децентрализованную платформу для облачного гейминга в Центральной Азии.

Assist разработала платформу, где можно легко найти специалистов по кинематографии и даже съемочную группу.

Recruit.ai представили платформу на базе искусственного интеллекта, которая стремится сделать процессы рекрутеров и кандидатов намного проще.

Компания FloBoom разработала онлайн-платформу, которая помогает соединить покупателей и продавцов цветочных магазинов.

IN-VR создали платформу потоковой передачи виртуальной реальности для электронного обучения и организации мероприятий.

И последние финалисты - AI Labs - представили интеллектуального помощника по обслуживанию клиентов в сфере B2B.

Тамила Языкова, Нур-Султан