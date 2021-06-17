Высокая пожарная опасность ожидается в ряде областей Казахстана 18 июня

Синоптики предоставили прогноз погоды на 18 июня, сообщает zakon.kz.

Во второй половине дня 18 июня в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный днем местами 15-20 м/с. Днем местами ожидается сильная жара +40. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

18 июня в Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

Днем 18 июня в Карагандинской области местами ожидаются гроза, град, шквал, ветер юго-западный 15-20 м/с, сильная жара 38 градусов. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Караганде днем 18 июня ожидаются гроза, град, шквал, ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем 18 июня ожидаются сильная жара +38, ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем 18 июня в Атырауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара до +36. В Атырау днем 18 июня ожидается ветер северо-восточный порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

18 июня днем на юге в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до +35. В Акжайкском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 18 июня в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Сохраняются сильная жара 41 градус и чрезвычайно высокая пожароопасность.

18 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная степень пожарной опасности. В Костанае днем 18 июня ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

Ночью 18 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, днем местами 17 м/с.

18 июня на юго-востоке Мангистауской области ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность.

18-19 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 18 июня ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, 19 июня 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем 18 июня ожидается резкое понижение температуры воздуха до 16-21 тепла.

19 июня в Акмолинской области местами ожидается сильный дождь, 18-19 июня местами гроза, шквал, град. 18 июня ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с, 19 июня 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Днем 19 июня ожидается резкое понижение температуры воздуха до 13-18 тепла.

19-20 июня в Павлодарской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 19 июня местами 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с, 20 июня 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. Днем 19 июня ожидается резкое понижение температуры воздуха до 15-23 тепла.

19 июня в Карагандинской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, 20 июня местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Днем 19 июня ожидается резкое понижение температуры воздуха до 18-23 тепла.

20 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Днем 20 июня ожидается резкое понижение температуры воздуха до 15-23 тепла.

Г. Нур-Султан: днем 18 июня ожидаются шквал, град. Днем 18, сутки 19 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем 18, сутки 19 июня порывы 15-20 м/с. Днем 19 июня ожидается резкое понижение температуры воздуха до 15-17 тепла.