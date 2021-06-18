"Біздің ел" - передача, которая учит патриотизму и любви к Родине

2 мая на Первом канале "Евразия" состоялась премьера программы "Біздің ел". Этот проект посвящен предстоящему празднованию 30-летия независимости Казахстана и призван рассказать зрителям о традициях, исторических местах, людях и важных событиях нашей страны.

Передача выходит на казахском языке и транслируется в прямом эфире. Каждое воскресенье корреспонденты "Біздің ел" знакомят зрителей с самыми уникальными местами и затерянными уголками Казахстана.

У нас был материал об удивительном сакральном месте, которое находится в Восточно-Казахстанской области - Коныр Аулие. Также наша съемочная группа посетила уникальный природный памятник "Акбота-Санкибай". Оба эти места окутаны мифами и легендами, которые рассказывают об историческом прошлом нашей Родины, - рассказала шеф-редактор проекта Еркежан Күнтуған.

Также корреспонденты "Біздің ел" знакомят зрителей с жизнью в разных регионах Казахстана. Они не просто делают репортажи о людях и местах, живя в местных семьях, - они разделяют с ними бытовые сложности и особенности проживания в данной местности, осваивают их профессии и учатся ремеслам, характерным для этих регионов.

Мы побывали уже в Туркестане, Актобе, Семее, Павлодаре и Мангыстау. Вот, кстати, в Мангыстау я жила в семье фермеро, и мне довелось доить верблюдицу. Я испытала очень необычные ощущения. А еще, я не знала, что для того, чтобы получить от верблюдицы молоко, надо сначала подпустить к ней верблюжонка, - поделилась продюсер Айдана Байтұрсынова.

Одна из составляющих частей программы - это гости. За полтора месяца студию "Біздің ел" посетили Серик Акимбаев, Нурдаулет Шертим, Адильхан Сергали, Данияр Жумадилов и многие другие звезды Казахстана. Особый интерес у публики вызывают интервью с всемирно известными звездами TikTok и блогерами. Приглашаются в студию и простые казахстанцы.

Ведь как дом строится из кирпичиков, так и из судеб обычных людей складывается история нашего государства.

Очень интересный был материал об Анаргуль Акибиевой, женщине, которая уже четверть века управляет многотонным военным тягачом. Растрогал зрителей и наш гость из Кокшетау Серик Акимбаев, многодетный отец, который воспитывает 39 детей. Лично я был просто покорен 5-летним Адильханом Сергали. Наверняка вы видели в социальных сетях ролик о том, как этот мальчик бесстрашно ловит змей, - сказал ведущий программы "Біздің ел" Асаубек Айымбетов.

В опыте прошлых лет, в истории государства, в человеческих судьбах можно черпать силу и вдохновение для новых свершений. Лишь почитая свои "корни", свою родную землю, можно всерьез говорить о духовности и обрести веру в лучшее. Для этого Первым каналом "Евразия" и создан проект "Біздің ел".

Смотрите программу каждое воскресенье в 18.00.