Раскрыты новые симптомы индийского штамма COVID-19

Штамм коронавируса, обнаруженный в Индии и начавший активно распространяться в других регионах мира, появился в результате двух мутаций, сообщает zakon.kz со ссылкой на МедикФорум.

Лихорадка, кашель, утомляемость, потеря вкуса и обоняния остаются одними из наиболее показательных симптомов заболевания. Однако у нового штамма также есть и новые симптомы, которые больше напоминают простуду.

Заболевание может ощущаться как простуда или некоторый дискомфорт, напоминающий аллергическую реакцию либо поллиноз.

Любое ощущение, кажущееся нетипичным, странным, — это веская причина, чтобы изолироваться и пройти тест, — сказал профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор.

Новый вариант COVID-19 также обладает более мощным инфицирующим потенциалом, позволяющим ему легче проникать в организм, преодолевая сопротивление иммунной системы.