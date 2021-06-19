Чемпионат мира по легкой атлетике могут провести в Казахстане в 2024 году

Президент Национального Олимпийского комитета Тимур Кулибаев в Алматы принял президента Азиатской ассоциации легкой атлетики Дахлана Аль-Хамада, сообщает zakon.kz со ссылкой на НОК РК.

Также во встрече принял участие президент Федерации легкой атлетики Республики Казахстан Даниал Ахметов.

Легкая атлетика - один из самых массовых видов спорта. У Казахстана есть богатые легкоатлетические традиции. Поэтому для нас развитие этого вида - один из приоритетов. Национальный олимпийский комитет Казахстана открыт для сотрудничества с Азиатской ассоциацией легкой атлетики и другими международными организациями. Тимур Кулибаев

Обсуждены перспективы развития легкой атлетики в регионе, проект создания в Нур-Султане Регионального легкоатлетического центра и возможность проведения в Казахстане чемпионата мира по легкой атлетике в 2024 году.

В 2022 году Казахстан примет легкоатлетический чемпионат Азии - более 600 спортсменов из 45 стран региона. Предполагается, что это мероприятие будет тестовым перед чемпионатом мира 2024 года.

Я вижу, как динамично развиваются олимпийские виды спорта в Казахстане. Меня особенно впечатлил ваш подход к строительству спортивных сооружений. Комплекс Qazaqstan в Нур-Султане - это уникальное сооружение, подобных которому я не встречал. Дахлан Аль-Хамад

Президент Азиатской ассоциации легкой атлетики прибыл в Казахстан на открытие международного турнира XXX Qosanov Memorial. Юбилейный турнир проводится в рамках Континентального тура World Athletics со статусом Bronze Label. Здесь разыграют лицензии на Олимпийские игры в Токио.