Германии первой в истории покорилась отметка в 300 голов на Евро и ЧМ

Сборная Германии победила Португалию со счетом 4:2 в матче второго тура чемпионата Европы-2020, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Немецкая команда довела число своих голов на крупных международных турнирах — чемпионатах мира и Европы — до 302. Германия стала первой командой в истории, которая забила 300 мячей на этих турнирах.

В группе F после двух туров лидирует Франция (4 очка), далее идут Германия и Португалия (по 3 очка), а также Венгрия (1 очко).

В заключительном туре в среду, 23 июня, немцы сыграют с Венгрией, а португальцы встретятся с Францией.

302 – Today, Germany became the first European national team to reach and surpass the mark of 300 goals scored at major tournaments (now at 302). Party. #EURO2020 #PORGER #GER pic.twitter.com/a31znh7WBF