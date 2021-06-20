Первый случай "черной плесени" выявили в Аргентине

Министерство здравоохранения Аргентины сообщило, что в стране официально зафиксировали первый случай черной плесени после коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Отмечается, что заболевание было выявлено у 47-летней пациентки из провинции Формоса, которая, помимо этого, проходит лечение от коронавируса. Кроме того, женщина страдает артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

В министерстве добавили, что также расследуется еще один вероятный случай мукормикоза. Речь идет о скончавшемся человеке из провинции Буэнос-Айрес.

20 мая индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии "черной плесени". Вспышку инфекции зафиксировали в Индии в начале мая.

Мукормикоз — редкая инфекция, вызванная грибками семейства мукоровые (Mucorales), которые обычно встречаются в почве, растениях, навозе, гниющих фруктах и овощах. Гриб поражает носовые пазухи, мозг и легкие и представляет угрозу для людей с ослабленным иммунитетом.





