Путина во время саммита в Женеве сравнили с Джеймсом Бондом

Сенатор Совфеда Алексей Пушков сравнил президента России Владимира Путина во время саммита РФ и США в Женеве с персонажем книг и фильмов Джеймсом Бондом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Байден хотел показать себя первым и главным политиком мира - ради этого он и затевал саммит, но именно это ему не удалось, - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отмечает, что Путин на саммите смотрелся более уверенно и выигрышно, поскольку Байден выбрал всего семь журналистов, чтобы ответить на их вопросы, а также читал свою речь по бумажке.

Так что в этой встрече Джеймсом Бондом от политики скорее выглядел Владимир Путин, готовый ответить на любые вопросы и уверенный в себе, - заключил Пушков.

Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.