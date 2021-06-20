В США анонсировали новые санкции против России

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна планирует ввести новые санкции против России из-за строительства "Северного потока - 2" и преследования Алексея Навального, сообщает zakon.kz.

Цитату политика из эфира на CNN приводит ТАСС.

Он напомнил, что Вашингтон уже вводил санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг Навального.

И мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим, - добавил он.

16 июня на пресс-конференции в Женеве президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о ситуации с Навальным, сказал, что блогер знал, что нарушает действующий в России закон, который обязывает осужденного отмечаться в соответствующих органах, но игнорировал это требование.

Президент также указал, что США объявили Россию своим противником и будут поддерживать те организации, которые будут сдерживать Россию, поэтому РФ будет относиться к этому с настороженностью, но действовать в рамках российских законов.

16 июня глава США Джо Байден пригрозил президенту России Владимиру Путину "разрушительными последствиями" в случае гибели Навального.