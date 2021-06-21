Морковь и картофель - рекордсмены по росту цен

Картофель и морковь - самые народные продукты наряду с хлебом и крупами. В этом году цены на них резко выросли. Морковь в овощных лавках Алматы сейчас стоит 400-600 тенге за килограмм, картофель - 300-400, сообщает zakon.kz.

По данным Минторговли, в среднем по стране за пять месяцев текущего года морковь подорожала на 45%, картофель - на 38,5%. Эти продукты стали рекордсменами по росту цен среди всех остальных продовольственных товаров.

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Также сильно выросли в цене подсолнечное масло (на 16,7%) и лук (на 10,9%). И в очередной раз возник вопрос: почему каждый год внезапно дорожает то один, то другой товар из числа социально значимых?

На заседании правительства 10 июня министр торговли Бахыт Султанов рассказал, что цены на продовольствие во всем мире за последний год выросли почти на 40%. Это рекордный показатель за последние 10 лет. Цены растут в том числе и в соседних с Казахстаном странах.

Вместе с тем есть внутренние проблемы, которые из года в год приводят к большим колебаниям цен на рынке. Например, в стране картофеля производится на 8% больше, чем потребляется. Но половина этого объема производится в личных хозяйствах и не участвует в товарном обороте. Еще 19% картофеля производители отправляют на экспорт. В итоге мы испытываем дефицит в межсезонье и имеем соответствующий рост цен.

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Соответственно, весной мы вынуждены закупать дорогой импортный картофель. По словам министра, за четыре месяца текущего года импорт картофеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 67 раз, а импортная цена - на 47%.

Еще более сложная ситуация сложилась с морковью. Запасы отечественной продукции по сравнению с началом года снизились в 5,3 раза. Неудивительно, что она так подорожала. В отличие от картофеля, своей моркови мы производим на 5-6% меньше потребности внутреннего рынка. Поэтому в межсезонье - с апреля по июль - завозим ее из Узбекистана, где в этом году цена на морковь тоже выросла сразу на 55%.

При этом форвардных закупок (когда с фермерами контракты заключаются заранее, на будущий урожай) у нас как не было, так и нет. Точнее, по форвардным контрактам закупается только мизерный объем моркови, и тот приходится в основном на Алматы.

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Для решения проблемы дефицита каждый год принимаются административные меры: ограничение экспорта, установление предельно допустимых цен. Но ситуация не меняется. Потому что проблема намного глубже - в стране элементарно не хватает овощехранилищ, не развита система форвардных закупок, нет прозрачной цепочки поставок от фермера до конечного потребителя.

По данным Министерства сельского хозяйства, дефицит по стране овощехранилищ составляет порядка 70%, а в некоторых регионах эта цифра достигает 90%.

Это приводит к большим потерям продукции и невозможности ее хранения в течение длительного периода.

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Практическим решением проблемы должно стать строительство национальной товаропроводящей системы, включающей в себя сеть из 24 оптово-распределительных центров по всей стране.

Идея создания такой системы обсуждается давно. Около года назад наконец началась активная проработка этого проекта. Нашелся частный инвестор, готовый вкладывать деньги на условиях ГЧП. Проект прошел экспертизу, и уже в текущем месяце должно начаться строительство первых ОРЦ.

ОРЦ будут оснащены современным холодильным оборудованием и технологическими линиями по очистке, калибровке, фасовке и упаковке продукции. Это позволит сократить с 40 до 10% потери сельхозпродукции и хранить урожай в течение всего года.

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Это будут не просто большие складские комплексы. На базе ОРЦ фермеры смогут заключать форвардные контракты с оптовыми покупателями, получать услуги агроконсалтинга, приобретать качественные семена для посева.

Очевидно, что сама идея лежит на поверхности, потому что примерно такие же товаропроводящие системы строятся в России, Узбекистане, Таджикистане, других соседних странах. Сейчас Казахстан ведет с ними переговоры об интеграции этих систем. Тогда будет проще и дешевле получать от них то, чего у нас нет, и поставлять то, чего у нас в избытке.

Если этот масштабный проект действительно удастся реализовать, то можно будет наконец решить проблему дефицита овощей и резких скачков цен в межсезонье. Тогда больше не придется регулировать цены административными методами.

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