Казахи идут за тобой – бойцу MMA ответили за угрозы Куату Хамитову

Эксцентричный российский боец смешанных единоборств Мариф Пираев в дерзкой форме обратился к казахстанскому коллеге Куату Хамитову. Обращение он опубликовал в соцсетях, чем спровоцировал вал комментариев, в том числе и от казахстанских пользователей, сообщает zakon.kz.

В своем Instagram Мариф написал:

Следующая остановка #FIGHTNIGHTS , Куат готовься я иду за тобой!

В ответ ему написали:

После проигрыша Солонину ты ещё хочешь к Куату? Да уж.

Казахи сила.

Куат не твой уровень дорогой.

Ты мешок. Тебя нокаутирует Куат.

Найман газуй, угомони гнома.

Брат, я, конечно, за тебя всегда топлю, но Куат сломает.

Без обид, проиграешь дружище,казахи идут за тобой.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал российского бойца:

Казахстан за Марифа будет топить

Казахи с тобой, брат

Я сам казах, но жестко топлю за тебя в Поп ММА

Это не первый раз, когда Пираев задирает Хамитова, вызывая на бой. Так пару месяцев назад он опубликовал в Instagram оскорбительное фото и подписал его:

Сегодня к нам на спарринги заглянул @kuat__khamitov. Немного поработали с этим малышом. Судя по его лицу, ему не особо понравилось. Братья Казахи, заберите его, а то он сам уже уйти отсюда не в состоянии!

Накануне Куат Хамитов одержал досрочную победу над украинцем Романом Головиновым (10-5) на турнире Mergen Fighting Championship 1 в Атырау.

Бой в легком весе между Хамитовым и Пираевым должен состояться 18 сентября на AMC Fight Night.