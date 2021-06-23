В Нур-Султане среди вакцинированных разыграют автомобиль

ТРЦ "MEGA Silk Way" совместно с КМК "Астана Моторс" и акиматом Нур-Султана запускает акцию "Получи вакцину - выиграй машину". Казахстанцы, которые с 23 июня по 31 августа получат первый компонент вакцины от COVID-19 в ТРЦ "MEGA Silk Way", могут выиграть автомобиль Hyundai Accent от "Астана Моторс". Генеральным партнером акции является КМК "Астана Моторс", сообщает zakon.kz.

Финальный розыгрыш пройдет 5 сентября в прямом эфире официального аккаунта "MEGA Silk Way" в Instagram. Кроме того, каждую неделю с 23 июня по 31 августа будут разыгрываться промежуточные призы - бытовая техника, сертификаты на шопинг и многое другое.

В розыгрыше автомобилей от "Астана Моторс" смогут принять участие казахстанцы старше 18 лет, которые получат первый компонент вакцины от COVID-19 в период с 23 июня по 31 августа.

Цель этой акции - стимулировать темпы вакцинации в Казахстане, ведь вакцина - это единственная эффективная защита от COVID-19. Подобные акции успешно проходят в разных странах. Недавно розыгрыши автомобилей среди вакцинированных стали проводиться правительствами Польши, Таиланда, США, России, Монголии, Сербии, Индонезии, Китая, Венгрии, Израиля и др.

Подробную информацию об акции "Получи вакцину - выиграй машину" можно получить на сайте mega.kz и на официальных аккаунтах MEGA в социальных сетях.

Кроме того, в ТРЦ "Азия Парк", "Mega Silk Way", "Сарыарка", "Абу-Даби Плаза", "Керуен", "Евразия" проводится розыгрыш ценных призов в виде бытовой и компьютерной техники, выдаются скидочные купоны. К данной акции присоединится торговая сеть магазинов электроники и бытовой техники "Мечта".