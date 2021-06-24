Такса предсказала победу Португалии на "Euro-2020"

24 июня 2021, 00:52
Фото: isport.ua

Прозванная оракулам такса предсказала действующему чемпиону Европы сборной Португалии победу в заключительном матче группы "F" над действующем же обладателем Кубка мира Францией, передает zakon.kz.

На выбор собачке было предложены национальные блюда Португалии и Франции. На одной из мисок лежали португальские сардины, на другой – французская утка. Такса предпочла птицам рыбу и поела из тарелки с португальским флагом, - рассказывают vesti.ru.

К слову, оракул – кот-Ахилл из Санкт-Петербурга ранее предсказал победу сборной России в матче против Финляндии. А накануне он же сделал выбор в пользу Швеции над Польшей.


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