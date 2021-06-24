В Совминке призывают алматинцев вакцинироваться

Алматинцев призывают вакцинироваться от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В настоящее время вакцинация остается самым действенным способом побороть инфекции. Вакцинация против коронавирусной инфекции также является одним из способов покончить с пандемией COVID-19 и вернуться к привычному, спокойному образу жизни. Вакцинация против коронавирусной инфекции проводится бесплатно за счет ГОБМП. Администрация поликлиники АО "Центральная клиническая больница" Совминка

Кроме того, в Совминке проводится кампания по массовой вакцинации жителей Алматы против вируса COVID-19.

Пациенты могут привиться вакциной "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса). Администрация поликлиники АО "ЦКБ"

Российская вакцина "Спутник-V" - это векторная вакцина (в состав входит S-белок коронавируса и аденовирус человека, 26 и 5 серотипы). Вакцина является двухкомпонентной, вводится два компонента для достижения эффективного иммунного ответа.