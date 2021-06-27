Исландия отменила все ограничения

Правительство Исландии с 26 июня отменило все ограничения, связанные с карантином, передает zakon.kz.

Мы возвращаемся к той модели общества, в котором мы можем нормально жить. Мы стремились к этому с тех пор, как начали ограничивать собрания из-за пандемии более года назад, - приводит РБК слова министра здравоохранения Свандиса Сваварсдоттира.

Как уточняется, с 1 июля въезжающих в страну со справками о вакцинации препаратами, одобренными европейским регулятором, освободят от обязательного тестирования на COVID-19.

Сейчас 87% взрослого населения Исландии получило хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса, оба компонента получили не менее 60%.

Однако власти отметили, что ожидают в будущем небольшие очаги распространения инфекции.

Мы уверены, что наши возможности по отслеживанию контактов и готовность населения соблюдать требования карантина и изоляции окажутся достаточными для борьбы с любыми новыми вспышками, - подчеркнул глава департамента гражданской защиты Видир Рейниссон.

В стране с начала пандемии заболели 6637 человек, 30 из них умерли. В настоящее время 12 исландцев находятся на самоизоляции в связи с заражением коронавируса. С начала 2021 года был выявлен только один летальный исход.