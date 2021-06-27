70% электросетей изношены в Алматинской области

В Алматинской области изношены 70% электросетей, обновляют их поэтапно, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Например, только в Панфиловском районе работы обойдутся в 700 миллионов тенге.

Сейчас в местных селах устанавливают электрические столбы, протягивают новые линии и приводят в порядок старые трансформаторы, запущенные еще в середине прошлого века.

В домах сельчан появятся современные счетчики, данные с которых будут автоматически поступать в единую базу. Теперь энергетикам не придется совершать подворный обход и записывать показания с приборов учета. Хотя за последние 10 лет на обновление электролиний в регионе выделили больше шести миллиардов тенге, денег недостаточно, считают специалисты.

За 10 лет мы обновили 27 тысяч счетчиков, но это всего 10% от их общего числа. Это все, на что хватило денег. По нашим расчетам, на обновление всех сетей и старых подстанций необходимо порядка 50 миллиардов тенге. Теперь подумайте сами: если в год нам выделяют по 600 миллионов тенге, то когда мы завершим работу полностью? Пока это произойдет, устареют уже те линии, которые мы обновили сейчас. исполнительный директор АО "ТАТЭК" Сергазы Желдыбаев